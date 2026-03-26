SAMO OVAJ ČOVEK ZNA GDE JE TELO DANKE ILIĆ?! Dve godine od nestanka glavni osumnjičeni za skrivanje njenog tela na slobodi: Sumnja se da su telo držali u dvorištu OSAM DANA!

Optužnica tvrdi da su Radoslav i njegov sin Dalibor premestili telo Danke iz porodične kuće u napuštenu kuću, a da ga je Radoslav kasnije sakrio na nepoznato mesto.

Radoslav Dragijević, otac prvookrivljenog Dejana Dragijevića za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, sudeći po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, jedina je osoba koja zna gde je devojčicino telo, piše Blic. Radoslav je obuhvaćen optužnicom ovog tužilaštva i tereti se za pružanje pomoći učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela. Međutim, on se nalazi na slobodi od 29. maja 2024. godine, od kada mu je istekao dvomesečni pritvor u kojem se nalazio.

Kako saznajemo, a šta se navodi u optužnici za ubistvo Danke Ilić, postoji opravdana sumnja da Radoslav Dragijević od 28.03. do 4.4. 2024. sa sinom Dejanom Dragijevićem, nije prijavio Srđana Jankovića kao saizvršioca ubistva devojčice.

Kako se navodi, Dejan Dragijević je 28.03, dva dana od ubistva devojčice, uzeo telo Danke sa deponije i "pežoom" dovezao u dvorište njihove porodične kuće, te je rekao ocu i bratu da je ubio Danku i da su telo bacili na deponiju.

Tek osam dana kasnije, odnosno u periodu između 4. i 6. aprila, Radoslav je sa sinom Daliborom, kako se navodi u optužnici, prevezao telo Danke Ilić u napuštenu kuću u novom Zlotskom putu.

- Radoslav je nakon hapšenja sinova i Jankovića, znajući da policija traga za Dankinim telom, otišao do te napuštene kuće odakle je uzeo Dankino telo i sakrio ga na nepoznatom mestu kako ga policija ne bi pronašla - navodi se.

Radoslav u pritvoru bio samo 2 meseca

Radoslav se do sada branio ćutanjem, a po izlasku iz pritvora u kojem je bio dva meseca rekao je da nema šta da kaže.

- Stariji Dragijević se sve ovo vreme branio ćutanjem, i sada je ponovio da nema šta da kaže povodom ovog - rekao je naš sagovornik.

- Kao što se zna, dom Dragijevića je ostao prazan, Radoslavu je preminula supruga nedavno, a pre toga i jedan od sinova - rekao je on.

Kako se navodi u optužnom aktu, Srđan Janković i Dejan Dragijević su u pri povratku sa radnog zadatka koji su obavili, krećući se Banjskim poljem u beloj "fijat pandi", koju je vozio Srđan Janković, dok je suvozač bio Dragijević, udarili devojčicu Danku Ilić usled čega je ona pala sa desne strane vozila.

Danka Ilić bila živa kada su je udarili kolima

- Kako se sumnja, to je primetio Dejan Dragijević i o tome je obavestio Jankovića. Oni su se potom dogovorili da uklone telo deteta sa puta, da je ubiju ako je živa i da sakriju telo kako ne bi bili otkriveni. Želeli su da izbegnu da budu gonjeni za saobraćajnu nesreću - navodi se u optužnici protiv okrivljenih.

Podsetimo, početkom marta Višem sudu u Negotinu stigla su tri odgovora na optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu za koje je zapraćena kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Autor: Jovana Nerić