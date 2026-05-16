Buktinja progutala objekat usred noći: Stravičan požar u Kikindi iza sebe ostavio pustoš

Vatra je zahvatila stari napušteni objekat na uglu ulica Mladena Stojanovića i Rade Trnića, nema povređenih, a uzrok požara još nije poznat.

Napušteni objekat na uglu ulica Mladena Stojanovića i Rade Trnića u Kikindi planuo je u noći između petka i subote, uznemirivši žitelje tog dela grada.

Kako je za Kurir rečeno u kikindskoj policiji, požar je prijavljen nešto pre 2.30 časova, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne ekipe.

- Vatra je zahvatila napušteni stari objekat, u kojem se nekada nalazila prodavnica. Na lice mesta izašlo je pet pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice sa dva vozila. Požar je lokalizovan i ugašen za petnaestak minuta - navode iz policije.

U incidentu nije bilo povređenih, ali je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je vatra buknula biće naknadno utvrđene.

Autor: D.Bošković