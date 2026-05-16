OPSADNO STANJE U PUTINCIMA: POLICIJA ODVOZI DŽIP! Pripadnici MUP i SAJ skidaju snimke sa nadzornih kamera

U selu Putinci između Inđije i Rume nalaze se jake policijske snage, pripadnici Žandarmerije i SAJ-a.

Kako prenose mediji pozivajući se na nezvanična saznanja, u selu Putinci već nekoliko sati policija prečešljava teren.

Džip koji je pronađen nadomak Putinaca, prevozi "JKP Parking servis", uz policijsku pratnju, za Beograd.

Policija je pokupila snimke sa nadzornih kamera postavljenih na svim poslovnim i privatnim objektima u okolini mesta gde je bio parkiran džip kako bi utvrdili tačno vreme kada je vozilo ostavljeno i ko je njim upravljao, kažu građani koji su bili na licu mesta.

