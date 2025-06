MASAKR U ŠKOLI U GRACU! Ubijeno najmanje osam ljudi, napadač izvršio samoubistvo u toaletu?! OPSADNO STANJE u Austriji!

Jake policijske snage i operativna grupa Kobre su već na terenu.

Pucnjava se dogodila u školi u blizini železničke stanice.

U Gracu u Austriji je došlo do pucnjave, u kojoj je ubijeno najmanje devet ljudi. Prema prvim informacijama, napadač je izvršio samoubistvo u toaletu. Jake policijske snage su na licu mesta.

Operativna grupa Kobre je već upozorena i trenutno je na putu ka mestu pucnjave.

++ Amoklauf in Graz ++ Bereits 5 Tote ++ Großaufgebot der Polizei



Mindestens 5 Tote in der BORG in der Deierschützengasse in Graz. Die Polizei verlegt ein Großaufgebot an Einsatzkräften an den Tatort, der Einsatz ist in vollem Gange.



