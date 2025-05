EKSPLOZIJA U ZAGREBU! Bačena bomba, policija sve blokirala: Na licu mesta i forenzičari

Tokom noći se dogodila eksplozija u zagrebačkom kvartu Prečko. Na terenu su brojne policijske snage i forenzičari.

Kako javlja policija, sve se dogodilo oko 2.50 sati u Ulici Slavenskog, gde je bačena eksplozivna naprava.



"Tom prilikom došlo je do oštećenja inventara i stakala na dva ugostiteljska objekta. Povređenih osoba nije bilo. U toku je uviđaj", objavila je policija.

Oštećeni su kafići Bodega i After Eight.

"Prolazio sam na posao jutros kad sam video oko 10 policijskih automobila, deo je civilnih bio. Tamo su bili i forenzičari, obučeni u belu zaštitu", rekao je očevidac za 24sata.

Obaveštenje je objavio i ZET na svojim stranicama.

"Zbog uviđaja policije u Ulici Slavenskog, autobuske linije 114, 120, 134, 168 izmeštene su sa terminala Prečko. Linije 114 i 134 saobraćaju redovnom trasom do raskrsnice Jarnovićeve i Matetićeve, skreću levo u Matetićevu te nastavljaju Ulicom Svilkovići i Zagrebačkom do početno-krajnjeg stajališta u zoni raskrsnice Zagrebačke avenije i Ulice Slavenskog. Linije 120 i 168 saobraćaju redovnom trasom do raskrsnice Matetićeve i Ulice Slavenskog te nastavljaju Matetićevom, Petrovaradinskom i Zagrebačkom avenijom do početno-krajnjeg stajališta "Antunović" na Zagrebačkoj aveniji", objavili su iz ZET-a.

