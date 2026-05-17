AKTUELNO

Hronika

NIJE MU BILO SPASA: Telo muškarca izvučeno iz kola, koja su plutala jezerom kod Bečmena

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Ubrzo nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađeno automobil "seat" kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca su pristigle na lice mesta, ali su potvrđene crne slutnje.

Nakon što su uspeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i delimično ga izvuku iz vode, usledio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila "seat", sa tablicama iz Rume, pronađeno je beživotno telo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.

Prema pisanju medija, konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifijaciji. Policija je obezbedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela je detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.

Nakon dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mesta su pristigle i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.

Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sleteo sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vreme.

Autor: S.M.

#Automobil

#Bečmen

#Telo

#Tragedija

#kola

POVEZANE VESTI

Region

TELO IZVUČENO IZ MORA KOD BUDVE Muškarac plivao uprkos crvenoj zastavici: Hitno poslate nadležne ekipe, ali nije mu bilo spasa

Hronika

Drama kod Bečmena: Automobil pluta jezerom, ne zna se da li u vozilu IMA LJUDI

Hronika

IZVUČENO TELO MUŠKARCA IZ DUNAVA NA NOVOM BEOGRADU Prolaznici prijavili jeziv prizor u blizini splava, policija ga kukama izvlačila

Region

UŽAS U HRVATSKOJ: Telo muškarca izvučeno iz jezera - IDENTITET JE MISTERIJA

Hronika

Vatrogasci za PET MINUTA stigli na mesto požara: Dačić objavio najnovije informacije o tragediji u Novom Sadu! OVO su dokazi (FOTO+VIDEO)

Hronika

OTIŠAO DA SE ŠVALERIŠE PA UMRO! Policajac iz Bajine bašte dva puta jauknuo i izdahnuo na licu mesta: Evo kakvog su ga kolege zatekle