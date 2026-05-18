PORODIČNO PROKLETSTVO U DOMU TINEJDŽERA KOJI JE POGINUO KOD OBRENOVCA: Potresna ispovest Nikoline sestre

"Ako se jedan život izgubio, da se ne izgube i drugi", ističu članovi porodice poginulog tinejdžera Nikole B. (17) iz Stublina, a peticiju za "Nikolin radar" potpisalo je više ljudi nego što selo ima stanovnika

Tragedija koja je 8. marta odnela život sedamnaestogodišnjeg Nikole B.iz Stublina kod Obrenovca, zavila je porodicu i celo mesto u crno, a njegova sestra, koja nije rodjena, Mirjana B. u potresnoj ispovesti za Kurir govori o neopisivom gubitku koji nažalost, nije jedini, ali i o nadi da će makar nešto dobro proisteći iz ove nesreće - inicijativa da se na mestu tragedije postavi "Nikolin radar"koji bi sprečio nove žrtve.

Do nesreće je, podsetimo, došlo nedaleko od njihove kuće, na Valjevskom putu, u trenutku koji je, kako kaže, zabeležen i kamerama.

- Do nesreće je došlo 8. marta blizu njihove porodične kuće u Stublinama, tog dana je išao kod školskog druga, nosio je i kacigu i sve je uradio po propisu, imaju i snimci sa kamera tog momenta kada ga je udario auto - započinje svoju ispovest Mirjana.

Prema njenim rečima, okolnosti nesreće dodatno su sve potresli.

- Ja sam isprva mislila da su oni stajali na semaforu i da je tada čovek preticao i pokupio Nikolu, međutim ne. Taj čovek je bio u koloni vozila i preticao je nekoliko automobila ispred, na snimku se vide tri automobila, međutim, kažu da je reči bilo o pet vozila, i to se sve dešavalo u toku vožnje. Kako je preticao, Nikola je dao migavac i rukom signal da skreće, ali vozač automobila je krenuo mnogo ranije da pretiče i nije mogao ni da ga vidi, samo ga je pokupio - priča sagovornica.

Bol porodice dodatno je produbljen činjenicom da ovo nije prva tragedija koja ih je zadesila.

- S obzirom na to da ovo nije prva tragedija koja je zadesila, kada smo čuli da je Nikola imao udes, ta misao da je u pitanju neko prokletstvo, nije mogla da izbije iz glave. U porodici je na sličan način i na istoj deoniciji ranije stradao još jedan član porodice.

Mart, koji bi trebalo da bude mesec slavlja zbog brojnih rođendana u porodici, kako kaže Mirjana, zauvek je obeležen tugom.

- Taj dan je bio jeziv, prvo je do mene stigla vest da su na Šabačkom putupoginule majka i ćerka iz Obrenovca, a jedna od njih mi je prijateljica. Nikolina nesreća se dogodila dva sata kasnije. Od tog 8. marta je sve krenulo tako da se ređa, a nama su u porodici svima rođendani u martu. Dan nakon mog rođendana Nikola premine, dan posle njegove sahrane, mom rođenom bratu rođendan, nakon svega toga snajka se porodila. Konačno i neka lepa vest i to dete je zaslužilo da svi budu srećni, ali nekako nikome nije ni do čega. Jedan ti čovek pruža ruku da čestita, drugi da izjavi saučešće. To je bilo jezivo, sve se ispreplitalo, kad ti neko priđe, ne znaš šta će ti reći - potresnim tonom priča ona.

I pored svega, život mora dalje, ali, kako kaže, ništa više neće biti isto.

- Nikolini roditelji su slomljeni, potpuno van sebe, ali ceo slučaj su prepustili nadležnima, iako je taj čovek koji je udario Nikolu, na neki indirektan način pokušao da ih kontaktira, međutim, oni nisu želeli da ulaze u bilo kakvu priču sa njim, niti da ostvare ikakvu komunikaciju. Ipak, život se mora nastaviti dalje, oni ljudi idu na posao, imaju i decu koja su zdrava, o kojoj moraju da brinu, ali ovo ih je mnogo pogodilo i uvek će taj mart ostati obeležen time - kaže sestra.

Kako dodaje, težina gubitka tek sada dolazi do punog izražaja.

- Roditelji tek sada postaju svesni šta se zapravo dogodilo, a 2. maja smo već Nikoli dali 40 dana...

Zato apeluje da se tragedija ne zaboravi i da dobije makar smisao kroz prevenciju novih nesreća.

- Pokrenuta je peticija da se postavi "Nikolin radar" i to bi njegovom ocu mnogo značilo, baš i zbog te tragične prošlosti i ove velike tragedije. Ako se jedan život izgubio, da se ne izgube i drugi. Pritom je tu blizu škola i baš na tom putu se dešava mnogo nesreća.

Inače, uprkos ogromnom bolu, podrška ljudi iz sela i okoline nije izostala. Peticija da se na mestu nesreće postavi radar već je prikupila hiljade potpisa.

- Peticiju je potpisalo oko 3.600 ljudi, što je po mom mišljenju više nego dovoljno. Inače, u Stublinama ima oko 2.200 ljudi, a eto potpisivali su ljudi i van našeg mesta - kaže saogovornica za Kurir.

Divno dete

Sestra o Nikoli govori sa posebnom radošću, kao o dečaku kakvog bi svaka porodica poželela.

- Nikola je bio jako dobro dete, nikada nije ulazio ni u kakve probleme, niti pravio incidente, uvek je porodici bio velika podrška. Nikola je nekako bio idealno dete. Imao je taj motorčić, ali to nije bio neki jak motor, već vespa, što je i dozvoljeno voziti od 16. godine. Imao je i kacigu, ali izgleda da je ta kaciga njemu napravila problem, kao što pojas u automobilima nekad spase, nekad ubije. Saopštili su da je kaciga napravila neki veliki pritisak.

Jezivi prizori

Očevici su ranije ispričali da je nesreći prethodilo rizično preticanje čitave kolone.



-Vozač crvenog BMW-a je vozio ogromnom brzinom. Video sam da je počeo da pretiče kolonu i prešao u suprotnu traku. Tada je naleteo na motociklistu, koji se nalazio na početku kolone koja je baš u tom trenutku krenula, on je bio prvi i skretao je. Pokosio ga je u sekundi, jer je mnogo brzo vozio - rekao je jedan od očevidaca.

Fotografije potpuno smrskanog automobila, koje su se pojavile na društvenim mrežama, dodatno svedoče o silini udara, dok građani u komentarima sve glasnije traže strože kazne za bahatu vožnju.

Za porodicu Nikole B., međutim, nijedna kazna, niti išta, ne može vratiti ono što su izgubili, ali kako ističe njegova sestra, ostaje samo nada da će njegova priča nekoga zaustaviti na vreme.

Autor: D.Bošković