Dogovorena tuča kod škole prerasla u pucnjavu: Dvoje tinejdžera UBIJENO, petoro ranjeno u Severnoj Karolini

Dvoje tinejdžera je ubijeno, a još petoro je ranjeno iz vatrenog oružja nakon što je unapred dogovorena tuča prerasla u pucnjavu u javnom parku u Severnoj Karolini, koji se graniči sa srednjom školom, saopštila je policija iz Vinston-Sejlema.

Pucnjava se dogodila u jutarnjim satima u javnom parku i uključivala je tinejdžere, što dodatno naglašava stalnu zabrinutost organa reda zbog nasilja među mladima i sukoba koji eskaliraju u upotrebu vatrenog oružja. Za sada niko nije uhapšen, preneo je CNN.

Vlasti su primile poziv o tuči koja je bila u toku oko 9,52 ujutru. Dok su policajci bili na putu ka mestu događaja, obavešteni su da je "došlo do pucnjave i da je više osoba pogođeno", izjavio je kapetan policije Vinston-Sejlema Kevin Burns na konferenciji za novinare.

Policija je saopštila da je na parkingu pronašla 17-godišnjeg mladića, identifikovanog kao Erubej Romero Medina, sa prostrelnom ranom. Takođe su pronašli 16-godišnjeg Danijela Himeneza Milijana dublje u parku, koji je takođe bio upucan. Obojica su proglašeni mrtvima na licu mesta.

Pored dvoje poginulih, još pet tinejdžera, uzrasta od 14 do 19 godina, ranjeno je u pucnjavi, sa povredama koje se kreću od teških do lakših, rekao je Burns. Imena povređenih nisu objavljena, ali je navedeno da se radi o četiri devojke i jednom mladiću.

Ovaj incident predstavlja 117. masovnu pucnjavu u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine, prema podacima organizacije Gun Violence Archive.

Planned fight near North Carolina middle school erupts into shooting, killing 2 teens and wounding 5, police say



Two teenagers were killed and five others were shot after a planned fight erupted into gunfire at a North Carolina public park that borders a middle school,… pic.twitter.com/tZJiNeyf6k — News News News (@NewsNew97351204) 20. април 2026.

Ova organizacija definiše masovnu pucnjavu kao incident u kojem su četiri ili više osoba povređene ili ubijene, ne računajući napadača.

"Detektivi aktivno rade na utvrđivanju uloge svake osobe u ovom incidentu. Preliminarne informacije ukazuju na to da su neki od povređenih možda takođe učestvovali u pucnjavi", rekao je kapetan policije.

Nema osumnjičenih u pritvoru, rekao je šef policije Vinston-Sejlema, Vilijam Pen mlađi. Odbio je da komentariše potencijalne optužbe, rekavši da je istraga u toku.

Policija je uputila apele roditeljima i deci da ozbiljnije shvate bezbednost oružja.

"Ostavljanje mobilnih telefona menja ponašanje naše omladine. Klonite se tuča. Nije isto kao što je nekada bilo. Znam da zvučim kao mrzovoljni starac kada to kažem, ali ove tuče sada dovode do oružja, pucnjave i video snimaka. I od toga se ne oporavljamo", rekao je Pen.

Oglasio se i Bobi Kimbro, šerif okruga Forsajt:

"Nema manjka oružja u našoj zajednici. Nema manjka. Istovremeno, među našom omladinom nema osetljivosti na oružje. I, kažem vam, oni koriste oružje kao što koriste svoje mobilne telefone: neselektivno", dodao je Kimbro.

Pucnjava se dogodila u parku Lajnbah, blizu osnovne škole Džeferson, saopštio je Državni istražni biro Severne Karoline na društvenim mrežama. Park se nalazi pored osnovne škole Džeferson, ali policija je saopštila da se pucnjava nije dogodila na školskom imanju.

Lokalne vlasti su uputile apel svima koji imaju informacije o pucnjavi da se jave.

Autor: S.M.