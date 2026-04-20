NOVI HOROR U AMERICI: Masovna pucnjava u blizini škole, ima mrtvih i ranjenih, policija traži pomoć građana!

Policija je opkolila park u gradu u Severnoj Karolini nakon što je "planirana tuča" prerasla u masovnu pucnjavu u kojoj su poginule dve osobe.

Navodi se da je više mladih učestvovalo u tuči u parku Lajnbah u Vinston-Sejlemu, koja je, prema izveštajima, ostavila za sobom veći broj povređenih. Državni istražni biro Severne Karoline (NC SBI) saopštio je da je incident, koji se dogodio oko 9.52 po lokalnom vremenu, bio "masovna pucnjava" i da su dve osobe preminule od posledica.

Policija Vinston-Sejlema još nije potvrdila ukupan broj žrtava, ali je NC SBI naveo da je "nekoliko ljudi" upucano.

"NC SBI trenutno reaguje na pucnjavu u ulici Robinhood Road u blizini srednje škole Džeferson", navodi se u objavi na Fejsbuku.

"Pucnjava se NIJE dogodila u školi, već u parku Lajnbah. Škola sada normalno radi i otvorena je. Više ljudi je upucano, a dvoje je preminulo. Građani bi za sada trebalo da izbegavaju ovo područje."

Istražitelji su zamolili javnost da ne koristi privatne dronove jer to može ometati hitne operacije koje su u toku. Policijski dronovi se koriste za potragu za "umešanim osobama".

Policija je saopštila da je identifikovano i locirano nekoliko pojedinaca - i žrtava i osumnjičenih - ali da se, zbog broja uključenih ljudi, nastavljaju napori da se svi pronađu.

"U ovom trenutku, neki od umešanih u incident su maloletnici", saopštila je policijska uprava Vinston-Sejlema.

"Prvobitna istraga sugeriše da je planirana tuča u kojoj je učestvovalo više mladih osoba eskalirala u parku, što je dovelo do toga da više ljudi puca jedni na druge. Ima više žrtava. Osumnjičeni su i dalje u bekstvu."

"U ovom trenutku, ovo ostaje aktivna istraga koja je u toku nakon incidenta s pucnjavom koji je počeo ranije jutros u blizini parka Lajnbah kod ulice Sally Kirk Rd."

"Veliko prisustvo policije nastavlja se u ovoj oblasti dok službenici aktivno sprovode istragu."

Policija navodi da obližnje škole trenutno rade po normalnom rasporedu, ali je pozvala građane da izbegavaju to područje kako bi hitne službe mogle bezbedno da rade. Vlasti su takođe pozvale javnost da ostane na oprezu i prijavi "bilo kakvu sumnjivu aktivnost".

Autor: Marija Radić