Užas kod Kraljeva: Pronađeno telo nestalog muškarca u Zapadnoj Moravi

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

U mestu Vrba kod Kraljeva tokom noći pronađeno je beživotno telo muškarca Z.P. starog oko 50 godina.

Prema prvim informacijama, reč je o pecarošu čiji je nestanak prethodno prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta potraga. Njegovo telo pronađeno je u Zapadnoj Moravi.

- Nakon prijave nestanka usledila je potraga, a muškarac je pronađen utopljen u reci. Za sada nisu poznate sve okolnosti ove tragedije - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, a istraga će utvrditi sve detalje i okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je poslednji put viđen tokom pecanja na obali Zapadne Morave.

Autor: A.A.

