GAZIO GOLFA ZA 100 VIŠE OD DOZVOLJENOG DOK GA PRESRETAČ NIJE UHVATIO: Šok snimak iz Novog Beograda, pijan vozio bez dozvole (VIDEO)

Izvor: Pink,rs

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem su jutros oko 2 časa, na teritoriji opštine Novi Beograd, zaustavili dvadesetogodišnjeg V. T. koji se upravljajući vozilom marke „folksvagen golf“ kretao brzinom od 182 kilometra na čas, na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Daljom kontrolom utvrđeno je da je zaustavljeni vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom sa 1,31 promil alkohola u organizmu.

Takođe, utvrđeno je da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena.
Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i drugih težih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da ne ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem saobraćajnih propisa. Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim kontrolama i doslednim sankcionisanjem najtežih prekršaja u cilju zaštite bezbednosti svih građana.

