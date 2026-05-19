Prezakazan početak suđenja bivšoj gradonačlnici Niša Dragani Sotirovski

U Višem sudu u Nišu je za 10. jun prezakazano pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski optuženoj za zloupotrebu službenog položaja.

Suđenje je prezakazano jer njen branilac u sredu, kada je trebalo da počne suđenje, neće biti u Srbiji, saznaje Tanjug.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će izneti uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje.

Bivšoj gradonačelnici je krajem decembra prošle godine ukinut pritvor.

Istovremeno, sud joj je odredio meru zabrane napuštanja stana.

Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada, optužena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Njeni saradnici su sklopili sporazume o priznanju krivice sa tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni.

Bivša gradonačelnica Sotirovski, koja je bila i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, optužena je da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala firme "Vodomonteri" i "Sim puk gradnja" za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmerima i predračunima koje je izradilo JKP "Naissus" Niš, nakon čega su ovi subjekti ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu, po uvećanim cenama, na koji način su pribavlili protivpravnu imovinsku korist od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša.

Autor: D.Bošković