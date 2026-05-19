STRAŠNA NESREĆA U ZEMUNU: Auto udario šestogodišnjeg dečaka i prešao mu preko šake!

Prava drama odigrala se danas oko 13 časova na Batajničkom drumu u Zemunu, piše Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, automobil je naleteo na šestogodišnjeg dečaka u neposrednoj blizini Tržnog centra "BN Boss".

Kako pišu, udes je bio izuzetno dramatičan, a vozilo je nesrećnom detetu prešlo točkom preko šake.

Na lice mesta je odmah alarmirana ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog dečaka brzo zbrinula.

Dečak star svega 6 godina zadobio je povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gde mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.

Policija je izašla na lice mesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i to ko je odgovoran za obaranje deteta.

