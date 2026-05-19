TEŽAK UDES NA PUTU NOVI PAZAR - TUTIN: Ima povređenih, vozila u kanalu, gužve velike

Na magistralnom putu Tutin–Novi Pazar, u mestu Nadumce, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je putnički automobil marke "Pasat" sleteo sa kolovoza u kanjon Sebečevske reke.

Prema prvim informacijama sa terena, u vozilu su se nalazile dve osobe iz Tutina, inicijala E. B. i H. B. Do nezgode je, kako se pretpostavlja, došlo nakon što je vozač iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, posle čega je automobil završio van puta u kanjonu reke.

Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, policije i spasilačkih službi, koje su brzom intervencijom uspele izvući povređene iz vozila. Povređeni su potom transportovani u Zdravstveni centar u Novom Pazaru, gde im je ukazana medicinska pomoć. Prema dostupnim informacijama iz zdravstvene ustanove, povređeni nisu životno ugroženi, ali je u toku detaljna dijagnostika kako bi se utvrdio stepen zadobijenih povreda.

Pripadnici saobraćajne policije obavili su uviđaj na licu mesta, a tačan uzrok nezgode biće poznat nakon završetka istrage.

Tokom trajanja policijskog uviđaja saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvijao se otežano i usporeno.

Meštani ovog kraja ističu da je reč o veoma zahtevnoj i rizičnoj deonici puta, naročito u uslovima povećane frekvencije saobraćaja i neprilagođene brzine.

Autor: Iva Besarabić