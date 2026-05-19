PRVI SNIMAK TEŠKE NESREĆE KOD NOVOG PAZARA: Izvlače povređene iz slupanih vozila u kanalu (VIDEO)

Na magistralnom putu Tutin–Novi Pazar, u mestu Nadumce, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je automobil marke "Pasat" sleteo u kanjon Sebečevske reke.

U vozilu su se nalazile dve osobe iz Tutina koje su povređene nakon višemetarskog izletanja sa kolovoza.

Portal Sandžak Danas ekskluzivno objavljuje video snimak sa mesta nesreće na kojem se vide dramatične i potresne scene spasavanja povređenih iz smrskanog automobila prevrnutog u koritu reke. Na snimku se može videti trenutak kada ekipe Hitne pomoći, policije i građani zajedničkim snagama izvlače povređene iz olupine vozila.

Prema informacijama sa terena, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, probio zaštitni pojas i završio u kanjonu Sebečevske reke. Fotografije i video materijal svedoče o silini udara i teškom stanju vozila nakon nesreće.

Povređenima je odmah ukazana pomoć, nakon čega su transportovani u Zdravstveni centar Novi Pazar. Prema prvim informacijama, nisu životno ugroženi, ali su zadobili ozbiljne povrede. Na mestu nesreće okupio se veliki broj građana, dok je saobraćaj na ovoj deonici puta bio otežan tokom trajanja policijskog uviđaja. Pogledajte video potresan ispod teksta.

Autor: Iva Besarabić