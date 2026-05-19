OTAC MATEJA PERIŠA OTVORIO DUŠU! Ispovest kida dušu: Razmišljam kako bi danas izgledao

Četiri godine nakon tragedije koja je potresla region, Nenad Periš otvorio je dušu o bolu zbog gubitka sina Matej Periš, priznavši da i danas svakodnevno razmišlja o njemu i zamišlja kako bi njegov život izgledao da je ostao živ.

Sudbina Mateja Periša potresla je region krajem 2021. godine, kada je mladić iz Splita nestao tokom novogodišnjeg provoda u Beogradu. Nakon višemesečne potrage koja je trajala gotovo pet meseci, njegovo telo pronađeno je 18. maja 2022. godine u Dunavu kod Ade Huje, kilometrima daleko od mesta na kom je poslednji put snimljen nadzornim kamerama.

O tragediji koja mu je zauvek promenila život, kao i o svakodnevnoj borbi sa gubitkom sina, govorio je njegov otac Nenad Periš u emotivnom intervjuu za Kurir televiziju.

"Pre svega da se pozdravim vaše gledaoce u Beogradu i Srbiji i da vam se zahvalim što ste se setili tog trenutka", rekao je Nenad na početku razgovora, a potom otvoreno progovorio o bolu koji ni posle godina ne prolazi.

"Ima dana kada je sve više-manje okej, kada nekako funkcionišem normalno, ali ima i trenutaka kada se ponovo vratim u ono stanje u kojem sam bio dok sam tražio svog sina po Beogradu. To su emocije koje ne prolaze i mislim da nikada neće proći. Verovatno će tako biti do kraja života", rekao je on za emisiju "Crna hronika".

"Utočište nalazim u veri"

Kako kaže, tragedija koja ga je zadesila promenila je ne samo njegovu sadašnjost i budućnost, već i način na koji danas gleda na čitav svoj život.

"Čovek sebe gradi kroz iskustva, a ovo iskustvo meni je obeležilo kompletan život. Promenilo mi je pogled i na prošlost i na budućnost. Kao roditelj, nosiš to u srcu i svakog dana vodiš neku svoju unutrašnju borbu sa istinom koju ti je život doneo", ispričao je Periš.

Dodao je da utehu pronalazi u veri, jer je, kako kaže, roditelju gotovo nemoguće da prihvati takav gubitak.

"Uvek se preispituješ, tražiš neko utočište. Ja ga nalazim u veri, neko drugi možda u nečem drugom. To ti daje snagu da sebi objasniš stvari koje su ti kao roditelju neprihvatljive. Izgubili ste nešto čemu ste se radovali, za šta ste živeli. I kada to izgubite, emocije odlaze u potpuno drugom smeru", rekao je on.

Ipak, uprkos ogromnoj boli, kaže da čovek mora da pronađe način da nastavi dalje.

"Teško je, ali istina je takva. Čovek mora pronaći put i ići napred", rekao je Nenad.

"Razmišljam kako bi danas izgledao"

Posebno emotivan deo razgovora odnosio se na njegov današnji odnos sa pokojnim sinom, za koji kaže da nije nestao njegovim odlaskom.

"Mi i dalje živimo zajedno i naš odnos je i dalje odnos oca i sina. Možda čak danas i više nego ranije, samo na neki drugačiji način. Nekad pomislim kako vreme prolazi, kako bi se fizički menjao, kako bi danas izgledao. To su te neke misli i maštanja koja dođu sama", rekao je on.

Na kraju je podelio i rečenicu jednog sveštenika koja mu, kako kaže, često odzvanja u mislima i daje snagu da nastavi dalje.

"Jedan sveštenik mi je rekao: 'Bićete uvek zajedno'. I često se toga setim", zaključio je Nenad Periš.

Autor: S.M.