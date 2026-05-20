UŽAS KOD BIGZ-A: Težak udes automobila i autobusa u Beogradu, vozač hitno prebačen u Urgentni centar

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć, 11 minuta posle ponoći, u Bulevaru Vojvode Mišića kod zgrade BIGZ-a, potvrđeno je u Hitnoj pomoći. U direktnom sudaru automobila i autobusa, teške telesne povrede zadobio je pedesetogodišnji muškarac.

Kako saznajemo, teško je povređen vozač automobila, kojeg je ekipa Hitne pomoći u kritičnom stanju hitno prevezla u Urgentni centar na reanimaciju. Pomoć je na licu mesta ukazana i vozaču autobusa, ali on je prošao bez težih povreda.

Burna noć za beogradske lekare: Više od 100 intervencija

Lekari Hitne pomoći imali su pune ruke posla tokom protekle noći. Zabeležena je ukupno 101 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnim mestima.

Ko je najviše zvao u pomoć?

Tokom noći Hitnoj pomoći su se tradicionalno najčešće javljali hronični bolesnici, pre svega astmatičari i pacijenti sa srčanim problemima.

Kada je reč o intervencijama na javnim mestima, lekarske ekipe su, pored ove teške saobraćajne nesreće, najviše reagovale zbog alkoholisanih osoba, uličnih tuča i lakših povreda.

Autor: D.S.