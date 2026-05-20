HAOS NA AUTO-PUTU SUBOTICA–NOVI SAD: Prevrnuo se šleper i potpuno blokirao sve tri trake, stvorile se kilometarske kolone kod Vrbasa!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Na auto-putu Subotica–Novi Sad jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće kada se prevrnuo šleper i potpuno blokirao saobraćaj. Teretnjak je celom dužinom preprečio sve tri trake u smeru ka Novom Sadu, zbog čega je nastao saobraćajni kolaps, prenosi "Blic".

Do nezgode je došlo rano jutros na deonici između petlje Vrbas i Srbobran, u blizini Siriga. Prema prvim informacijama, uzrok prevrtanja masivnog kamiona za sada nije poznat.

Blokada u oba smera: Kamion probio i zaštitnu ogradu

Slike sa lica mesta svedoče o ozbiljnosti udesa. Šleper ne samo da je zatvorio sve trake ka Novom Sadu, već je silovito probio i zaštitnu ogradu (bankinu) koja razdvaja dva smera na auto-putu.

Važno obaveštenje za vozače: Zbog delova ograde i kamiona koji su prešli u suprotnu traku, za saobraćaj je zatvorena i leva, preticajna traka u smeru ka Subotici.

Saobraćaj u smeru ka Novom Sadu je u potpunom prekidu, a na terenu se već stvaraju ogromne, kilometarske kolone teretnih i putničkih vozila. Sve stoji, pa se vozačima savetuje da, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce i isključe se sa auto-puta pre petlje Vrbas.

Stanje učesnika još uvek nepoznato

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", na mestu nesreće nalaze se nadležne službe koje pokušavaju da raščiste put i omoguće prohodnost makar jedne trake.

Zvaničnih informacija o povređenima u ovoj nesreći još uvek nema, kao ni podataka o stanju vozača kamiona. Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o tome kako je došlo do ovog prevrtanja.

Autor: D.S.

