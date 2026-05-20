VELIKA AKCIJA UKP-A: Uhapšen blagajnik iz Užica, iz kase firme izvukao skoro 25 miliona dinara i stavio ih u džep!

U nastavku odlučne borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave kriminalističke policije – Odeljenja za borbu protiv korupcije, izveli su uspešnu akciju hapšenja u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Slobode je lišen G. D. (1976) iz Užica, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Godinu dana tajno praznio kasu firme

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni Užičanin je iskoristio svoju poziciju u firmi kako bi se domogao ogromne količine novca:

Pozicija u preduzeću: Radio je kao rukovodilac Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i glavni blagajnik u privrednom društvu „Belom“ d.o.o. Uzići.

Period muljanja: Pare je izvlačio od januara pa sve do 26. decembra prošle godine.

Taktika: Sumnja se da je redovno uzimao novac iz blagajničke kase, kojoj je, s obzirom na funkciju, jedino on imao pristup.

Na ovaj bezobziran način, G. D. je uspeo da prisvoji novac koji mu je bio poveren na radu u ukupnom iznosu od čak 24.569.596 dinara. Sebi je pribavio ogromnu protivpravnu imovinsku korist, dok je pomenuto privredno društvo oštetio za isti iznos.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu za proneveru, biti priveden na saslušanje nadležnom tužilaštvu u Kraljevu. Policijski službenici i UKP nastavljaju intenzivan rad na suzbijanju svih oblika korupcije i privrednog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

Autor: D.S.