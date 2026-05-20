PRVI SNIMAK SA MESTA HORORA KOD NOVOG SADA: Šleper se prevrnuo nasred auto-puta, roba rasuta svuda, kolone kilometarske! (VIDEO)

Tokom ranih jutarnjih časova dogodio se teži udes na deonici auto-puta Subotica – Novi Sad, tačnije između petlji Vrbas i Sirig. Došlo je do žestokog sudara usled čega se teški teretnjak prevrnuo na putu i potpuno blokirao saobraćaj.

Kilometarski kolaps: Vozači zarobljeni u kolonama

Ova nesreća je momentalno paralisala jednu od najprometnijih trasa u zemlji, a svedoci sa lica mesta opisuju dramatične scene:

Zastoj na deonici: Na ovom delu auto-puta došlo je do potpunog kolapsa u saobraćaju, a u smeru ka Novom Sadu formirane su nepregledne, kilometarske kolone vozila.

Reakcija policije: Tokom trajanja uviđaja saobraćajna policija je hitno reagovala i počela da preusmerava vozila na alternativne pravce.

"Formirale su se ogromne kolone, bukvalno smo stajali u mestu. Tek nakon nekog vremena saobraćaj je počeo polako da se pušta, ali gužve su i dalje nesnosne", kaže za RINU jedan od zatečenih vozača.

Za sada zvanično nije poznato da li u ovom udesu ima povređenih lica.

Ekipe na terenu čiste kolovoz

Nakon više od sat vremena blokade, nadležne interventne ekipe su uspele da pomere prevrnuti šleper sa kolovoza. Radnici su i dalje na terenu gde intenzivno rade na raščišćavanju i uklanjanju materijala i robe koja se tokom prevrtanja kamiona rasula iz tovarnog prostora svuda po putu.

Saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija usporeno, pa se svim vozačima savetuje maksimalan oprez, dodatno strpljenje i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Prema poslednjim informacijama sa terena, potpuna normalizacija saobraćaja očekuje se uskoro.

Autor: D.S.