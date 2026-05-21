AKTUELNO

Hronika

TINEJDŽER HITNO PREVEZEN U TIRŠOVU: Troje povređenih u seriji nesreća tokom noći u Beogradu

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

U toku protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć je dve povređene osobe prevezla na Vojno-medicinsku akademiju, dok je tinejdžer (16) prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, piše Tanjug.

Tokom noći u Beogradu Hitna pomoć imala je ukupno 100 intervencija, od kojih je 28 bilo na javnim mestima.


Najviše poziva bilo je od hroničnih pacijenata i onih koji su imali teškoće sa disanjem, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#hitno

#prevezen

#tirsova

POVEZANE VESTI

Beograd

ČAK 6 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA TOKOM NOĆI! Hitna pomoć imala pune ruke posla: Evo zbog čega su se pacijenti najčešće javljali!

Hronika

Tri saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći: Četvoro lakše povređenih, najviše intervencija zbog padova

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Sedmoro lakše povređenih u pet saobraćajnih udesa

Hronika

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Sedam saobraćajnih nesreća tokom noći

Hronika

Pet saobraćajnih nesreća u Beogradu: 12 osoba povređeno u noći za nama

Hronika

Tri saobraćajke u noći za nama: Ima povređenih