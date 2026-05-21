LAŽNO SE PREDSTAVLJALI, PRODAVALI ROBU 'NA CRNO' I ZGRNULI MILIONE! Uhapšeni zbog prevare, MUP otkrio detalje šeme!

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su tri osobe osumnjičene da su izvršenjem krivičnog dela protiv privrede protivpravno prisvojile više od 20,9 miliona dinara.

Uhapšeni su D. O. (1971) iz Aranđelovca, odgovorno lice privrednog društva „Eko remont“ iz Beograda i državljanin Bosne i Hercegovine M. M. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti, kao i S.Ć. (1986) iz Beograda koji se tereti za isto krivično delo u pomaganju.

Sumnja se da su D. O. i M. M., od januara do maja 2025. godine, doveli u zabludu odgovorna lica većeg broja privrednih društava u Srbiji navodeći ih da preduzeću „Eko remont“ isporuče robe u vrednosti od 20.683.756 dinara, iako su znali da to preduzeće ne ostvaruje prihode i da neće moći da plati preuzetu robu.

Osumnjičeni su deo robe prodavali na „crno“ i novac zadržavali za sebe, dok su deo robe prodavali kupcima preduzeća, pri čemu su deo naplaćenog novca koristili za avansne uplate novim dobavljačima, a ostatak je D. O. podizao sa računa ovog preduzeća čime je privrednim društvima pričinjena šteta, a osumnjičenima protivpravna imovinska korist. S.Ć. se sumnjiči da je, lažno se predstavljajući kao predstavnik „Eko remonta“, naveo jedno privredno društvo iz Čačka da isporuči robu u iznosu od 1.619.232 dinara, održavajući ga u zabludi da će plaćanje biti izvršeno u celosti.

Sumnja se da je deo te robe prodat na „crno“, dok su novac osumnjičeni zadržali za sebe čime su preduzeće iz Čačka oštetili za 1.220.232 dinara. Sumnja se da su na ovaj način osumnjičeni pribavili protivpravnu korist u iznosu od 20.933.756 dinara, za koliko su oštetili privredna društva iz Srbije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće privedeni nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

Autor: A.A.