SAZNAJEMO! Pronađeno bure za koje se sumnja da je u njemu zakopano telo Aleksandra Nešovića

Izvor: PInk.rs

U prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije obavljen je uviđaj, a istražuje se da li je u buretu zakopano telo nestalog muškarca.

Kako Press.rs nezvanično saznaje, u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronađeno je bure, za koje se sumnja da je u njemu zakopano telo Aleksandra Nešovića.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložena je obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti i potvrdilo da li je u pitanju telo ubijenog Nešovića.

Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A.N., za čijim telom se i dalje traga, ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

Autor: A.A.

