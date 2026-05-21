DVOJICA UHAPŠENA U PRIZRENU: Prodali srpsku imovinu uz falsifikovana dokumenta

Izvor: Kosovo online, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Tzv. kosovska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i falsifikovanje dokumenata, kao i za nelegalan prenos vlasništva zemljišta na području Prizrena, prenosi RTV.

Kako je navedeno u saopštenju, sumnja se da su dvojica osumnjičenih falsifikovali dokumenta i srpsku ličnu kartu na ime osobe koja je preminula pre više decenija, a potom drugu osobu lažno predstavljali kao vlasnika zemljišta kako bi u katastarskoj službi u Prizrenu izvršili prenos vlasništva zemljišta.

Sumnja se da je na ovaj način izvršen prenos 18 parcela površine oko 3,60 hektara, čija se vrednost procenjuje na oko milion evra, navodi RTV i dodaje da su u sredu izvršeni pretresi i da su zaplenjeni laptop, dva telefona, 14.600 evra i razna dokumenta koja bi mogla poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

U saopštenju je navedeno da je jednom od osumnjičenih je, po nalogu tužioca, određen pritvor, da je protiv drugog pokrenut redovni postupak, a da policija traga za još jednom osobom.

Kako je preneo portal "Zakletva za pravdu", E. J. se sumnjiči da je, u svojstvu posrednika, sastavljao fiktivna dokumenta i ugovore, pribavljajući korist sebi i drugim osobama.

"Prema zahtevu, osumnjičeni E. J, u svojstvu službenog lica i licenciranog posrednika, zloupotrebio je svoju funkciju i ovlašćenja sastavljanjem fiktivnih posredničkih ugovora i dokumenata, čime je sebi ili drugima pribavio korist i pričinio znatnu materijalnu štetu", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo je saopštilo da je akcija usledila nakon višemesečne istrage u predmetu "Imovina u Prizrenu", u kojem postoji sumnja da je izvršen prenos vlasništva nad 18 parcela u selu Lokvica kod Prizrena, vrednih oko milion evra.

Prema navodima Tužilaštva, istraga se vodi i protiv osumnjičenog V. Z, koji je u bekstvu, zbog sumnje da je počinio krivična dela falsifikovanja dokumenata i overe neistinitog sadržaja.

U poslednje vreme na iM je zabeleženo više slučajeva prodaje zemljišta koje je u vlasništvu Srba, na osnovu falsifikovanih dokumenata i bez znanja pravih vlasnika.

Autor: A.A.

