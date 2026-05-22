SKANDAL NA AERODROMU 'NIKOLA TESLA': Švercer na Kubi u ranac spakovao 143 tompusa, kada je stigao na carinu usledio ŠOK

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja otkrili su po dolasku putnika u Beograd veću količinu tompusa u ručnom prtljagu, koji su oduzeti, a protiv njega je pokrenuto dalje postupanje.

Na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja sprečili su 21. maja 2026. godine pokušaj unošenja većeg broja tompusa na teritoriju Srbije.

Kako je saopšteno, jedan putnik koji je doputovao sa Kube pokušao je da u ručnom prtljagu prokrijumčari ukupno 143 tompusa, što je otkriveno tokom kontrole na aerodromu.

Protiv putnika je preduzeto dalje postupanje u skladu sa važećim propisima, a zaplenjena roba je oduzeta.

Autor: D.Bošković