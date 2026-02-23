AKTUELNO

NA GRANICI ZAPLENJENO ZLATO VREDNO 36.000 EVRA Carinici pronašli i 'Franc Jozef' zlatnik, a evo kako izgleda skupoceni nakit

Izvor: Pink.rs, Foto: uprava carina ||

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su tokom protekle nedelje na graničnim prelazima Vatin i Horgoš, u saradnji sa policijom, otkrili nekoliko pokušaja krijumčarenja zlatnog nakita, investicionog zlata i srebrnih kovanica ukupne vrednsti od oko 36.000 evra.

Foto: uprava carina

Na graničnom prelazu Vatin je 20. februara 2026. godine pronađeno niz neprijavljenih dragocenosti: devet manjih i jedan veći zlatnik ''Franc Jozef'', jedna narukvica i dva lančića, ukupne težine 90 grama, vrednosti gotovo 9.000 evra.

Foto: uprava carina

Na graničnom prelazu Horgoš je nekoliko dana ranije prilikom ličnog pregleda putnika, najpre pronađena zlatna pločica od 100 grama, a potom su kod istog putnika pronađena i tri nemačka srebrnjaka različite težine i veličine, od kojih je jedan iz 1796, dok su druga dva iz 1987. godine. Ukupna vrednost otkrivenih dragocenosti je više od 14.500 evra.

Foto: uprava carina

Na istom graničnom prelazu je prilikom detaljne kontrole jednog automobila, pronađen zlatni nakit vredan oko 12.500 evra. Sve neprijavljene dragocenosti privremeno su zadržane do okončanja sudskih postupaka.

Autor: S.M.

