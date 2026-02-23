NA GRANICI ZAPLENJENO ZLATO VREDNO 36.000 EVRA Carinici pronašli i 'Franc Jozef' zlatnik, a evo kako izgleda skupoceni nakit

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su tokom protekle nedelje na graničnim prelazima Vatin i Horgoš, u saradnji sa policijom, otkrili nekoliko pokušaja krijumčarenja zlatnog nakita, investicionog zlata i srebrnih kovanica ukupne vrednsti od oko 36.000 evra.

Na graničnom prelazu Vatin je 20. februara 2026. godine pronađeno niz neprijavljenih dragocenosti: devet manjih i jedan veći zlatnik ''Franc Jozef'', jedna narukvica i dva lančića, ukupne težine 90 grama, vrednosti gotovo 9.000 evra.

Na graničnom prelazu Horgoš je nekoliko dana ranije prilikom ličnog pregleda putnika, najpre pronađena zlatna pločica od 100 grama, a potom su kod istog putnika pronađena i tri nemačka srebrnjaka različite težine i veličine, od kojih je jedan iz 1796, dok su druga dva iz 1987. godine. Ukupna vrednost otkrivenih dragocenosti je više od 14.500 evra.

Na istom graničnom prelazu je prilikom detaljne kontrole jednog automobila, pronađen zlatni nakit vredan oko 12.500 evra. Sve neprijavljene dragocenosti privremeno su zadržane do okončanja sudskih postupaka.

Autor: S.M.