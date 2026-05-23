JEZIVI DETALJI LIKVIDACIJE U ISTANBULU: Vukotić predosetio da mu spremaju SMRT, evo šta je pitao vozača par minuta pre RAFALA!

Novi jezivi detalji pojavili su se u istrazi likvidacije Jovana Vukotića, koji je ubijen 8. septembra 2022. godine u Istanbulu. Podignuta je dopunska optužnica prema kojoj doživotni zatvor preti turskim kriminalcima Barišu Bojunu i Binaliju Džamgezu, dok se veruje da je ključnu ulogu u ubistvu vođe "škaljarskog klana" imao njegov vozač Emre Karagač, koji je ubicama pružao insajderske informacije.

Zlokobno predosećanje i poslednje reči

Da je Vukotić slutio šta mu se sprema, svedoči podatak da je na dan smrti svojoj ženi rekao: "Spremi se, spakuj stvari, odlazimo."

Prema priznanju vozača Karagača, nekoliko minuta pre smrti, Vukotić ga je tokom vožnje iznenada pitao:

"Šta radite sa svojim mrtvima, gde ih sahranjujete?"

Ubrzo nakon ovog pitanja, napadači na motociklima su otvorili vatru. Svedoci su izjavili da je odmah nakon pucnjave neidentifikovana osoba prišla teško ranjenom Vukotiću i snimila ga mobilnim telefonom, što je verovatno bio dokaz naručiocima da je egzekucija završena.

Pakt iz zatvorske ćelije u Podgorici

U dopunskoj optužnici koju je podigao Hasan Džejhun, tužilac za organizovani kriminal u Istanbulu, imenovano je šest osumnjičenih, među kojima su Radoje Zvicer i Vladimir Bakoč. Oni se terete za organizaciju ubistva Jovana Vukotića i Rista Mijanovića.

Otkriveno je da je veza između "kavčana" i turskih bandi uspostavljena u zatvoru! Binali Džamgez, vođa bande iz Izmira koji u Crnoj Gori čeka ekstradiciju, delio je ćeliju u Podgorici sa visokopozicioniranim "kavčanima" (Vidoje Stanišić, Predrag Mirotić, Aleksandar Veljonić, Aleksandar Đurdevac i Igor Mašanović). Mobilni telefoni zaplenjeni u ćeliji dokaz su da se organizacija Vukotićevog ubistva delimično vodila i iza rešetaka.

Vukotićev korak mesecima je praćen uz pomoć tri GPS uređaja skrivena na vozilu, a logistikom je komandovao Radoje Živković.

Kuću pretvorili u mučilište, pa telo odvezli u 13 kamiona zemlje

Optužnica otkriva i stravične detalje ubistva "škaljarca" Rista Mijanovića. Fotografije njegovog mučenja pronađene su na flešu oduzetom od Živkovića.

Nakon što je Mijanović ubijen, njegovo telo je sahranjeno u bašti vile Željka Bojanića, a potom je usledilo jezivo prikrivanje dokaza:

Zidovi mučilišta bili su prekriveni ogledalima, a pločice zamenjene.

Konstrukcija bazena gde je telo prvobitno sahranjeno je srušena i zamenjena saunom.

Čak 13 kamiona zemlje izbačeno je iz vile na gradilište u Sarijeru kako bi se telo premestilo i kamuflirala lokacija.

Izrečene doživotne robije u Istanbulu

Presuda za ove brutalne zločine izrečena je u Istanbulu 7. februara 2025. godine:

Radoje Živković osuđen je na dve doživotne kazne zatvora za ubistvo Mijanovića i Vukotića.

Željko Bojanić, vlasnik vile, dobio je doživotnu kaznu zatvora.

Jakup Dogan i Emirdžan Sumer, koji su povukli obarač sa motocikla, osuđeni su na doživotnu robiju.

Logističari Furkan Ješil, Elanur Tuna, Esat Džandan i Erdi Ertan osuđeni su na po 14 godina i 7 meseci zatvora.

Autor: D.S.