FUDBALER POGINUO NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Ovo je Filip (21) koji je nastradao naočigled drugova

Filip Ilić (21) izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći između Ripnja i Rušnja, a od njega se potresnim rečima oprostio FK Guncati čiji je dres nosio.

Filip Ilić (21) poginuo je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Beograda, na delu puta između Ripnja i Rušnja u smeru ka Beogradu, naočigled dvojice drugara sa kojima je bio u automobilu.

Tragedija se dogodila oko pet časova ujutru, kada su se sudarili teretno vozilo marke "mercedes sprinter", kojim je upravljao M. B. (39), i putnički automobil marke "alfa romeo", za čijim volanom je bio M. N. (22).

Od siline udara, Filip Ilić, koji se nalazio na mestu suvozača, preminuo je na licu mesta. Vozač automobila zadobio je teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar, dok je treći mladić iz vozila nakon lekarskog pregleda ostao na mestu nesreće.

Vozač teretnog vozila prošao je bez povreda.

"Vruće glave pišemo..."

Vest o smrti fudbalera potresla je porodicu, prijatelje i saigrače, a od Filipa se emotivnom porukom oprostio i FK Guncati, čiji je bio član.

- Dan koji nije trebao da osvane. Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo da nas je tragično napustio naš igrač, drugar i brat Filip Ilić u 21. godini života. Vruće glave pišemo i ne znamo odakle da počnemo... Svojom dobrotom, ponašanjem i odnosom prema drugima pokazao si šta znači biti čovek pre svega. Na terenu si davao sve od sebe, a van njega si bio drug na koga je svako mogao da se osloni. Tvoj osmeh, tvoja energija i tvoje drugarstvo ostaće zauvek deo nas. Nikada te nećemo zaboraviti. Počivaj u miru, brate naš. Porodici izjavljujemo najiskrenije saučešće - navodi se u oproštajnoj poruci kluba.

Utakmica protiv FK Pinosava planirana za danas biće otkazana usled velike tragedije koja je pogodila porodicu, saigrače i sve ljubitelje fudbala.

Podsetimo, ovo je druga velika tragedija na srpskim putevima u svega nekoliko sati. Prethodno veče u Bogatiću, dvojica maturanata izgubila su život.

Autor: S.M.