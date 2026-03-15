Mladić (21) poginuo u jezivoj nesreći u Barajevu: U automobilu bio sa bratom - DETALJI TEŠKE NESREĆE!

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

S. S. (21) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 3 sata u Svetosavskoj ulici u Barajevu.

Do jezivog udesa došlo je kada je vozač automobila izgubio kontrolu i udario u električni stub, nakon čega je na mestu preminuo, dok su vatrogasci, od siline udarca, morali njegovo telo da izvlaće iz vozila, piše Telegraf.

U kolima alfa romeo 147, kako se saznaje, prilikom udesa bio je i Slobodanov brat, L.S. (20), a koji je teško povređen. L.S. prevezen je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

Policija je izvršila uviđaj, a o nesreći je obavešteno Tužilaštvo.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BARAJEVU: Mladić (21) poginuo na mestu u Svetosavskoj ulici, udario u betonski stub, suvozač hitno prevezen u bolnicu

Hronika

Jeziva nesreća u Barajevu: Muškarac poginuo nakon što je sleteo s puta, poznati detalji tragedije

Region

TRAGEDIJA KOD DARUVARA: Mladić (21) stradao nakon prevrtanja traktora

Hronika

TRAGEDIJA KOD BARAJEVA: Zlatan poginuo u smrskanom 'golfu', nakon silovitog sudara preleteo u suprotnu traku!

Hronika

MLADIĆ I DEVOJKA ZADOBILI VIŠESTRUKE POVREDE Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Sudarili se motocikl i automobil

Hronika

Stravičan udes u Leposaviću: Mladić poginuo, četvoro povređeno – kolona duga tri kilometra! (FOTO)