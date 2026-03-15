Mladić (21) poginuo u jezivoj nesreći u Barajevu: U automobilu bio sa bratom - DETALJI TEŠKE NESREĆE!

S. S. (21) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 3 sata u Svetosavskoj ulici u Barajevu.

Do jezivog udesa došlo je kada je vozač automobila izgubio kontrolu i udario u električni stub, nakon čega je na mestu preminuo, dok su vatrogasci, od siline udarca, morali njegovo telo da izvlaće iz vozila, piše Telegraf.

U kolima alfa romeo 147, kako se saznaje, prilikom udesa bio je i Slobodanov brat, L.S. (20), a koji je teško povređen. L.S. prevezen je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

Policija je izvršila uviđaj, a o nesreći je obavešteno Tužilaštvo.

Autor: A.A.