TRAGEDIJA KOD BARAJEVA: Zlatan poginuo u smrskanom 'golfu', nakon silovitog sudara preleteo u suprotnu traku!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak na teritoriji Barajeva, život je izgubio Zlatan I. (54).

U sudaru su učestvovala tri vozila, a uprkos brzoj reakciji, vozaču „golfa“ nije bilo spasa.

Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila marke „seat“ S.J. (31), krećući se iz pravca Barajeva, pokušao da skrene levo u pravcu Čačka i prema rečima svedoka na mestu gde je bila neisprekidana linija.

U tom trenutku, u zadnji deo njegovog vozila udario je „folksvagen golf“ kojim je upravljao nastradali Zlatan I., a koji se kretao na relaciji Beograd-Čačak. Od siline udara, „golf“ je potpuno izgubio pravac, odbio se i prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera.

U suprotnoj traci došlo je do drugog, direktnog sudara sa vozilom „folksvagen kedi“, za čijim je volanom bio Z.T. (56).

Epilog uviđaja

Zlatan I. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok su ostali učesnici prošli sa različitim stepenom povreda.

Naložene hitne mere istrage: Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu odmah je preuzelo slučaj. Prema njihovom nalogu:

Telo nastradalog poslato je na obdukciju.

Sva tri automobila su upućena na vanredni tehnički pregled kako bi se otklonila sumnja na kvarove.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i preciznog stepena odgovornosti učesnika ove teške nesreće koja je potresla Barajevo.

