AKTUELNO

Hronika

TRAGEDIJA KOD BARAJEVA: Zlatan poginuo u smrskanom 'golfu', nakon silovitog sudara preleteo u suprotnu traku!

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/mmijatovic_official ||

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak na teritoriji Barajeva, život je izgubio Zlatan I. (54).

U sudaru su učestvovala tri vozila, a uprkos brzoj reakciji, vozaču „golfa“ nije bilo spasa.

Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila marke „seat“ S.J. (31), krećući se iz pravca Barajeva, pokušao da skrene levo u pravcu Čačka i prema rečima svedoka na mestu gde je bila neisprekidana linija.

U tom trenutku, u zadnji deo njegovog vozila udario je „folksvagen golf“ kojim je upravljao nastradali Zlatan I., a koji se kretao na relaciji Beograd-Čačak. Od siline udara, „golf“ je potpuno izgubio pravac, odbio se i prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera.

Foto: Instagram.com/mmijatovic_official

U suprotnoj traci došlo je do drugog, direktnog sudara sa vozilom „folksvagen kedi“, za čijim je volanom bio Z.T. (56).

Epilog uviđaja

Zlatan I. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok su ostali učesnici prošli sa različitim stepenom povreda.

Naložene hitne mere istrage: Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu odmah je preuzelo slučaj. Prema njihovom nalogu:

Foto: Instagram.com/mmijatovic_official

Telo nastradalog poslato je na obdukciju.

Sva tri automobila su upućena na vanredni tehnički pregled kako bi se otklonila sumnja na kvarove.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i preciznog stepena odgovornosti učesnika ove teške nesreće koja je potresla Barajevo.

Autor: A.A.

#Barajevo

#Golf

#Nesreća

#Sudar

#Tragedija

POVEZANE VESTI

Region

TRAGEDIJA KOD BIHAĆA: U sudaru sa automobilom poginuo poznati biznismen

Hronika

Stravičan udes u Leposaviću: Mladić poginuo, četvoro povređeno – kolona duga tri kilometra! (FOTO)

Hronika

OVO JE NEMANJA (33) KOJI JE DANAS POGINUO KOD RATKOVA: Ostavio ženu i maloletno dete! Komšije u šoku: Dobar čovek, mnogo je radio

Hronika

VOZAČ (66) POGINUO U DIREKTNOM SUDARU Zakucao se u kamion: Nije mu bilo spasa, ostao mrtav na licu mesta

Hronika

TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Vozač (67) prešao u suprotnu traku, sudario se sa drugim vozilom i POGINUO na mestu

Region

TRAGEDIJA KOD DARUVARA: Mladić (21) stradao nakon prevrtanja traktora