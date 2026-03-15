TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BARAJEVU: Mladić (21) poginuo na mestu u Svetosavskoj ulici, udario u betonski stub, suvozač hitno prevezen u bolnicu

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 3 časa u Svetosavskoj ulici u Barajevu, poginuo je dvadesetjednogodišnji mladić.

Nesreća se dogodila kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonski stub, nakon čega je preminuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, dok je suvozač povređen i prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu, izjavila je za Javni servis dr Andrijana Ilić iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Dve ekipe Hitne pomoći izašle su na mesto nesreće.

