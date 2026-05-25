Dva udesa u Beogradu, lekari Hitne pomoći imali pune ruke posla zbog osoba u alkoholisanom stanju

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Dogodile su se dve lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su nekoliko puta zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Tokom noći, ekipe ove službe su imale ukupno 123 intervencije, od čega 30 na javnom mestu, rečeno je Tanjugu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

