HOSPITALIZOVANO 15 OSOBA NAKON ISKAKANJA TRAMVAJA IZ ŠINA: Hitno se oglasilo tužilaštvo nakon nesreće na Dorćolu

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovao je uviđaju teške saobraćajne nezgode koja se dogodila danas, 25. maja, oko 9:20 časova na Dorćolu, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Do saobraćajne nezgode je došlo na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove do koje je došlo usled iskakanja tramvaja iz šina, a koji se zaustavio udarivši u zgradu.

Tužilac je nakon dolaska na lice mesta, naložio da se izvrši hitni tehnički pregled tramvaja, zatim da se izuzmu kamere video nadzora, da uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i drugih prisutnih građana, kao i da se prikupe svi drugi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja.

Prema zvaničnim podacima tužilaštva, 15 osoba, uključujući vozača tramvaja, nalaze se u zdravstvenim ustanovama radi pružanja pomoći.

Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, biće doneta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena.

Autor: S.M.