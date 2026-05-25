IMA POVREĐENIH U LANČANOM SUDARU U NOVOM SADU: Tri osobe hitno prevezene na hirurgiju - U udesu učestvovao i autobus

Izvor: Tanjug, Foto: RINA ||

U Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu jutros oko 9 sati u lančanom sudaru, u kom je učestvovao autobus gradskog prevoza, povređeno je pet osoba.

Hitna pomoć je postupala po prvom prioritetu i u Klinički centar Vojvodine je prevezeno troje ljudi, rekao je za Tanjug portparol novosadske Hitne pomoći Zoran Krulj.

Tri osobe su prevezene na hirurgiju, dok su dve osobe zbrinute na licu mesta.

Prema prvim informacijama, autobus je udario u vozilo ispred sebe i nabacio ga na još četiri vozila.

Autor: S.M.

