Poznato stanje povređenih u lančanom sudaru na auto-putu Miloš Veliki: U udesu učestvovalo čak 9 automobila i kamion (VIDEO)

U Opštu bolnicu u Čačku primljene su ukupno četiri osobe povređene u lančanom sudaru koji se dogodio jutros na auto-putu Miloš Veliki, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, rečeno je Tanjugu u toj bolnici.

Iz Opšte bolnice u Čačku potvrđeno je da su svi povređeni zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi, pri čemu je jedan muškarac, zbog težine povreda, smešten u Jedinicu intenzivnog lečenja, dok su preostale tri osobe - dve žene i jedan muškarac - stabilnog opšteg stanja i podvrgnute su daljoj dijagnostici.

Podsetimo, na auto-putu Miloš Veliki, u blizini Lučana, jutros oko 8.00 časova dogodio se lančani sudar.

Prema prvim informacijama u lančanom sudaru učestvovalo je devet vozila i kamion, a u nezgodi nije bilo poginulih, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.

Saobraćaj na deonici auto-puta od Lučana ka Požegi trenutno je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativni pravac preko Ovčar Banje.

Na terenu su pripadnici saobraćajne policije, a uviđaj je u toku.

Autor: Marija Radić