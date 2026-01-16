Poznato stanje povređenih u lančanom sudaru na auto-putu Miloš Veliki: U udesu učestvovalo čak 9 automobila i kamion (VIDEO)

U Opštu bolnicu u Čačku primljene su ukupno četiri osobe povređene u lančanom sudaru koji se dogodio jutros na auto-putu Miloš Veliki, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, rečeno je Tanjugu u toj bolnici.
Iz Opšte bolnice u Čačku potvrđeno je da su svi povređeni zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi, pri čemu je jedan muškarac, zbog težine povreda, smešten u Jedinicu intenzivnog lečenja, dok su preostale tri osobe - dve žene i jedan muškarac - stabilnog opšteg stanja i podvrgnute su daljoj dijagnostici.
Podsetimo, na auto-putu Miloš Veliki, u blizini Lučana, jutros oko 8.00 časova dogodio se lančani sudar.
Prema prvim informacijama u lančanom sudaru učestvovalo je devet vozila i kamion, a u nezgodi nije bilo poginulih, dok su četiri osobe zadobile povrede.
Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.
Saobraćaj na deonici auto-puta od Lučana ka Požegi trenutno je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativni pravac preko Ovčar Banje.
Na terenu su pripadnici saobraćajne policije, a uviđaj je u toku.
Autor: Marija Radić