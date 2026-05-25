JEZIV SUDAR U CENTRU BEOGRADA: Auto udario motociklistu, tri osobe POVREĐENE

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 13 časova na uglu Vlajkovićeve i Svetogorske ulice u Beogradu, kada su se sudarili automobil i motocikl.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila kada je automobil marke "opel korsa" skretao iz Svetogorske u Vlajkovićevu ulicu i tom prilikom navodno oduzeo prvenstvo prolaza motociklisti koji se kretao pravo Svetogorskom ulicom, a od siline udara oboren je i drugi motor koji je bio parkiran u blizini mesta sudara.

Kako nezvanično saznajemo, u udesu su povređene tri osobe. Očevici navode da su žena i muškarac nakon sudara ostali da leže na trotoaru, ali su bili u svesnom stanju, dok je treći povređeni muškarac zadobio oguljotine po leđima.

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a oko povređenih se okupio veliki broj građana koji su pokušavali da pomognu do dolaska lekara.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog dgađaja, je u toku.

Autor: Iva Besarabić