HITNO SE OGLASILO JAVNO TUŽILAŠTVO O UBISTVU NA SENJAKU: Stop spekulacijama, ometate istragu!

Više javno tužilaštvo u Beogradu ocenilo je danas da je širenje "paušalnih i neproverenih informacija koje zalaze u domen senzacionalizma" u slučaju pucnjave u restoranu "27" na Senjaku, direktno usmereno na ometanje istrage, prenosi novinska agencija Beta.

Iz tužilaštva naglašavaju da pojedini predstavnici medija i dalje šire netačne informacije, iako je institucija u kratkom roku reagovala velikim brojem zvaničnih obaveštenja.

"I pored toga što je u kratkom vremenskom periodu Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo 16 saopštenja za javnost u vezi sa istragom koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu '27' i tri apela da se u javnosti ne šire netačne i neproverene informacije, pojedini predstavnici medija to i dalje čine", navodi se u saopštenju na sajtu tužilaštva.

Tri tužioca na slučaju, pokreće se i finansijska istraga



U istrazi ovog teškog zločina angažovana su tri javna tužioca koji zajedno sa drugim nadležnim organima prikupljaju sve relevantne dokaze kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja. Takođe, najavljen je i sledeći korak u procesu:

Zakon ispred želja pojedinaca: Iz tužilaštva ukazuju da će finansijska istraga biti sprovedena striktno u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a ne po željama pojedinaca.

Novi apel javnosti: Tužilaštvo je ponovo pozvalo javnost da se uzdrži od komentarisanja predmeta i spekulacija koje ulaze u domen senzacionalizma.

Uhapšen načelnik policije, leš nađen zakopan u buretu kod jezera



Podsetimo, više osoba je lišeno slobode nakon krvave pucnjave u restoranu "27" na Senjaku koja se dogodila 12. maja. Među uhapšenima su i načelnik beogradske policije Veselin Milić, kao i još tri policijska službenika koji se sumnjiče za prikrivanje dokaza.

Slučaj je dobio još jeziviji epilog kada je telo muškarca, za koga se sumnja da je ubijen u pomenutom ugostiteljskom objektu, pronađeno nekoliko dana kasnije u buretu koje je bilo zakopano kod Jarkovačkog jezera u blizini Inđije.

Autor: D.S.