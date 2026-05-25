NAKON NESREĆE NA DORĆOLU 21 OSOBA U URGENTNOM Tramvaj izleteo sa šina i zakucao se u zgradu! Evo u kakvom su stanju (FOTO)

U Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije pregledan je ukupno 21 pacijent povređen u jutros saobraćajnoj nesreći kada je tramvaj iskliznuo iz šina u Beogradu i svi su stabilnog opšteg stanja, saopšteno je iz UKCS.

Kako se navodi, nakon urađene dijagnostike, na daljem lečenju na ortopediji UKCS zadržan je jedan pacijent, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nesreće koja se jutros desila na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

- Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta. Prema preliminarnim informacijama i do sadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedna od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize - saopšteno je iz GSP "Beogad".

Kako dalje navode, oni izražavaju iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice i svima žele brz i uspešan oporavak.

Podsetimo, nesreća se dogodila jutros oko 9.30 sati na Dorćolu, a pet ekipa Hitne pomoći zbrinulo je povređene i prevezelo ih u Urgentni centar. Među povređenima je i dvoje dece i ona su prevezena u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Autor: Jovana Nerić