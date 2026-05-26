Ljudske kosti i dva mobilna pronađeni zakopani u polju u Maramurešu: Policija pronašla još jedan važan trag

Rumunska policija je na nogama nakon što je jedan meštanin, šetajući psa u jednom selu u Maramurešu u nedelju, pronašao ljudsku lobanju i nogu.

Prestravljen, čovek je odmah pozvao policiju, a područje su preplavili timovi kriminalističke policije. Tokom istrage, istražitelji su iz zemlje izvukli i jaknu i dva mobilna telefona. Za sada identitet žrtve nije potvrđen. Ipak, postoji sumnja da bi posmrtni ostaci mogli pripadati muškarcu koji je nestao pre četiri godine.

Prema navodima, muškarac koji je pronašao ljudske ostatke, oko podneva je šetao psa po selu, kada je u jednom žbunu ugledao ljudske kosti.

"Video sam žbun zove. Hteo sam da uberem malo cvetova za sok od zove. Kada sam se približio žbunu, video sam nešto čudno. Gurnuo sam to nogom i kada se zakotrljalo video sam očne duplje, čitavu lobanju", ispričao je meštanin koji je pronašao ostatke.

Uplašen, odmah je pozvao hitne službe.

Kako su saopštili iz policije, na lice mesta su odmah izašli pripadnici kriminalističke policije i forenzičari, koji su otkrili više koštanih fragmenata.

"Ostaci su prebačeni u Službu sudske medicine Maramureš radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta osobe", izjavila je Mihaela Ardelean, portparolka policije okruga Maramureš.

U tom području pronađena su i dva mobilna telefona i jakna. Sve je bilo zakopano u zemlji. Za sada se ne zna kome pripadaju, ali istražitelji razmatraju mogućnost da ostaci pripadaju 46-godišnjem muškarcu koji je nestao pre četiri godine, baš uoči Božića.

Sudski lekari započeli su obdukciju i pokušavaju da utvrde da li je reč o nasilnoj smrti. Nije isključeno da će kosti biti poslate u Medicinski istitut u Bukureštu radi dodatnih veštačenja.

Područje su tokom noći čuvali žandarmi, a policajci su u ponedeljak tokom čitavog dana vršili pretrage. Policija razgovara i sa porodicom nestalog muškarca kako bi utvrdila da li bi pronađeni predmeti mogli da mu pripadaju.

Autor: S.M.