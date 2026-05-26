DA LI SE SMRT MOŽE DOKAZATI I BEZ TELA?! Uskoro počinje suđenje u slučaju Danke Ilić: Tužilaštvo tvrdi da prikupljeni dokazi ukazuju da je devojčica ubijena, ovo je OBRAZLOŽENJE Apelacije!

Apelacioni sud u Nišu potvrdio deo optužnice koji se odnosi na Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, dok je deo koji se odnosi na Radoslava Dragijevića ponovo vraćen na dopunu.

Suđenje za smrt dvogodišnje Danke Ilić počinje uskoro pošto je Apelacioni sud u Nišu odlučio o žalbama branilaca optuženih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića i potvrdio da postoje dovoljni dokazi da postupak uđe u fazu glavnog pretresa pred sudom.

Kako se navodi u odluci, optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru potvrđena je protiv Dejana Dragijevića iz sela Zlot i Srđana Jankovića iz sela Luka kod Bora, zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je deo optužnice koji se odnosi na Dejanovog oca, Radoslava Dragijevićavraćen na ponovno odlučivanje. On se, podsetimo, tereri za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

- U obimnom obrazloženju Apelacioni sud navodi da je Viši sud u Negotinu u ponovljenom postupku postupio po ranijim nalozima i da je tokom dopune istrage urađena detaljna rekonstrukcija događaja - kaže izvor .

Rekonstrukcija je, kako piše, obavljena "po kazivanju svakog okrivljenog ponaosob, i posebno po kazivanju majke deteta".

Sud navodi da su analizirani brojni dokazi, među kojima su forenzička i elektronska veštačenja video-snimaka, ali i saobraćajno-tehnička veštačenja koja su obuhvatila kretanje deteta, njene majke i službenog vozila "fijat panda" u kritičnom periodu.

U odluci se ističe da su pribavljeni dokazi "dovoljni i podobni da se osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivično delo koje je predmet optužbe, podigne na nivo opravdane sumnje, kao materijalnog uslova potvrđivanja optužnice".

Apelacioni sud posebno se osvrnuo na tvrdnje odbrane da nema dokaza o smrti devojčice jer telo nikada nije pronađeno.

Sud je takve navode odbacio kao neosnovane.

- Za postojanje posledice nije nužno da telo bude pronađeno i da se smrt može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima, a ne samo obdukcijom - navodi se u obrazloženju odluke.

Sudije su ocenile i da će brojna pitanja biti razjašnjena tek tokom glavnog pretresa, kada će se dokazi izvoditi u kontradiktornom postupku.

- Pretresno veće prvostepenog suda moraće da sa izvesnošću, odnosno van svake razumne sumnje, razjasni brojne sporne činjenice i utvrdi da li su saoptuženi zajedno lišili života dete - piše u odluci.

U delu obrazloženja sud se bavio i navodima odbrane Dejana Dragijevića, koja je tvrdila da su priznanja optuženih iznuđena, da nije precizno utvrđeno vreme i mesto izvršenja dela, kao ni način na koji su optuženi navodno postupali.

Apelacioni sud navodi da će upravo ta pitanja biti predmet dokazivanja tokom suđenja.

Istovremeno, sud je ukinuo deo odluke koji se odnosi na Radoslava Dragijevića i predmet vratio na ponovno odlučivanje, uz obrazloženje da prvostepeni sud nije dovoljno obrazložio postojanje opravdane sumnje za dela koja mu se stavljaju na teret.

- Apelacioni sud ukazao je i na važnu zakonsku odredbu prema kojoj se osoba neće kazniti ukoliko je pomoć pružila bliskom krvnom srodniku nakon izvršenja krivičnog dela ili nije prijavila takvog srodnika. Sud smatra da će upravo to pitanje morati dodatno da se razjasni u nastavku postupka - zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, kada je njena majka prijavila nestanak deteta. Potraga za devojčicom trajala je danima i tada je prvi put u Srbiji aktiviran sistem "Pronađi me".

Iako telo devojčice nikada nije pronađeno, tužilaštvo tvrdi da prikupljeni dokazi ukazuju da je devojčica ubijena.

Autor: Jovana Nerić