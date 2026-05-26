Tragedija u Zaječaru: Izbo prijatelja bajonetom posle svađe, muškarac podlegao povredama

Izvor: Pink.rs

Muškarac iz Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je u toku noći počinio krivično delo ubistvo nakon sukoba koji se dogodio u jednoj kući u tom gradu.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica prijatelja su sinoć zajedno boravila u kući jednog od njih kada je između njih došlo do rasprave, a potom i žestoke svađe. Tokom sukoba jedan muškarac je, kako se sumnja, oštrim predmetom naneo povredu drugom muškarcu u predelu noge, a, prema prvim informacijama, sumnja se da je u napadu korišćen bajonet.

Povređeni je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u zaječarsku bolnicu, nakon čega su ga lekari transportovali na dalje lečenje u Niš. Uprkos naporima lekara, nesrećni čovek je jutros podlegao povredama.

Policija je ubrzo nakon incidenta uhapsila osumnjičenog, a istraga je u toku.

Autor: S.M.

