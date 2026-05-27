PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠENO 26 OSOBA ZBOG PRANJA NOVCA I KORUPCIJE! Detalji velike policijske akcije - ŠTETA 200 MILIONA

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalozima Viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije su dana jutros uhapsili ukupno 26 osoba, saznaje Pink.rs.

Osumnjičeni se terete da su izvršenjem krivičnih dela pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 197 miliona dinara i pričinili štetu budžetu Republike Srbije i pravnim licima u ukupnom iznosu od 200 miliona dinara.

Osumnjičeni se terete za krivična dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa PDV, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprave

Autor: A.A.