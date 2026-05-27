AKTUELNO

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠENO 26 OSOBA ZBOG PRANJA NOVCA I KORUPCIJE! Detalji velike policijske akcije - ŠTETA 200 MILIONA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalozima Viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije su dana jutros uhapsili ukupno 26 osoba, saznaje Pink.rs.

Osumnjičeni se terete da su izvršenjem krivičnih dela pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 197 miliona dinara i pričinili štetu budžetu Republike Srbije i pravnim licima u ukupnom iznosu od 200 miliona dinara.

Osumnjičeni se terete za krivična dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa PDV, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprave

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Korupcija

POVEZANE VESTI

Hronika

NASTAVLJAJU SE HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE, PALI I PREDSEDNICI MESNIH ZAJEDNICA: Među uhapšenima pomoćnik predsednika opštine Brus

Hronika

Nova velika akcija MUP: 'Palo' još 8 ljudi zbog korupcije

Hronika

NOVA HAPŠENJA U NIŠU: Zbog pranja novca palo 15 ljudi - Nastavlja se borba protiv korupcije

Hronika

LAŽNO SE PREDSTAVLJALI, PRODAVALI ROBU 'NA CRNO' I ZGRNULI MILIONE! Uhapšeni zbog prevare, MUP otkrio detalje šeme!

Hronika

NOVA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE: Dvojac pod sumnjom za prevaru vrednu više od 20 miliona dinara

Hronika

NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Uhapšeno 11 osoba - Malverzacijama oštetili Pokrajinski sekretarijat za više od 12 MILIONA