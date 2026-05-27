DRAMA U PROKUPLJU! Žena nasrnula na starijeg muškarca, pa pozvala Hitnu i optužila ga da ju je tukao - sve NASRED ULICE

Prema tvrdnjama građana koji su prisustvovali događaju, žena je gurala i vikala na prolaznika, a potom navodno pala u nesvest

Jedna ženska osoba je juče, u Ulici Ratka Pavlovića — kako tvrde građani Prokuplja koji su u tom momentu bili na licu mesta — napala starijeg muškarca, te ga je tokom napada gurala i vikala.

Nakon toga je navodno pala u nesvest, pa i pozvala Hitnu službu da joj ukaže pomoć, te optužila tog muškarca koji je prolaznik da ju je tukao.

Ekipa Hitne pomoći je izašla na teren i odvezla ženu koja je prosjakinja u Opštu bolnicu Prokuplje a izašla je i policija po prijavi za remećenje javnog reda i mira.

Autor: S.M.