Pucnjava u Prokuplju! Pogodio muškarca u glavu, pa pobegao: Policija traga za napadačem

Dvojica muškaraca najpre su se potukla nedaleko od pešačke zone u centru Prokuplja, a potom je jedan od njih potegao oružje. Danas oko 11 časova u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone, došlo je prvo do tuče, a zatim i do upotrebe vatrenog oružja između dva muškarca.

Kako piše Kurir, oni su se prvo pobili, pa je jedan od njih izvadio, najverovatnije pištolj "plašljivac", i pucao ovom drugom u glavu.

- Policija je brzo došla, ali je osumnjičeni pobegao, a ostao je da leži čovek koji je i pogođen u glavu tim metkom iz "plašljivca", ako je uopšte to u pitanju. Zaista ne znam. Bilo je baš dramatično. Policajci su pucali u vazduh kada su se pojavili - kaže svedok onoga što se dešavalo u centru Prokuplja.

U toku je pretraga terena i potraga za osobom koja je ispalila hitac, a povređeni čovek, kog su policajci zatekli na kolovozu, je vezan lisicama.

