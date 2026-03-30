PRETUČEN PROFESOR U PENZIJI U PROKUPLJU: Verbalni sukob rezultirao fizičkim obračunom, sa povredama glave prebačen u Hitnu

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

U selu nedaleko od Prokuplja nekoliko lica je nanelo povrede glave profesoru u penziji B.M. (67) iz Prokuplja. Obaveštena je policija, a B.M. je vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje.

- B.M. je primljen u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Opšte bolnice Prokuplje jutros u 6.52 časova, upućen iz Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje, sa povredama glave zadobijenim u tuči. Po prijemu je sprovedena neophodna dijagnostika, nakon koje je pacijent upućen specijalisti oftalmologije neurologije i ORL. Dalje lečenje će se sprovoditi u skladu sa nalazima i preporukama specijalista- potvrđeo nam je u Opštoj bolnici Prokuplje.

Za sada nije poznato kako je došlo do ovog incidenta, ali kako saznajemo prvo je došlo do verbalog sukoba, a da je B.M. u tom momentu bio u kući prijatelja.

Tokom dana policija je uzimala izjave od svedoka.

Autor: D.Bošković

