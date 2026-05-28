Špansko-srpska akcija razbila mrežu krijumčara: Kubanski migranti preko Balkana dovođeni u EU uz lažna dokumenta i brutalnu eksploataciju

Španska nacionalna policija (Policía National), uz podršku Evropola i Uprave kriminalističke policije MUP Republike Srbije razbila je transnacionalnu kriminalnu grupu umešanu u krijumčarenje kubanskih državljana iz njihove domovine u Španiju preko Zapadnog Balkana, navodi se u zvaničnom saopštenju Europola.

U koordinisanoj akciji uhapšeno je 8 članova kriminalne grupe krijumčara migranata, uključujući dvojicu vođa. Pretresene su 4 kuće i jednan ugostiteljski objekat u Malagi, 28 bankovnih računa ja “zamrznuto” i zaplenjeno,, kao i veći broj bankovnih kartica, dve replike vatrenog oružja, oko 10.000 evra u gotovini.

Istraga je otkrila da je kriminalna mreža zloupotrebljavala bezvizni režim putovanja između Kube i Srbije, koji je bio na snazi do aprila 2023. godine, kako bi organizovala krijumčarenje kubanskih državljana u Evropu.

Kriminalna organizacija je nudila „putni paket“ koji je uključivao avionske karte, pozivna pisma, zdravstveno osiguranje i hotelske rezervacije kako bi simulirala legalno putovanje. Kubanski državljani su putovali avionom iz Havane za Beograd, obično tranzitirajući preko Frankfurta. Po dolasku u Srbiju, dočekekivali su ih članovi kriminalne organizacije sa sedištem u našoj zemlji.

Iz Srbije, ilegalni migranti su prevoženi kopnenim putem preko Severne Makedonije i Grčke ka Španiji, prvenstveno na područje Malage.

Sumnja se da je najmanje 40 kubanskih državljana prokrijumčareno u Španiju na ovaj način.

Kriminalna organizacija je naplaćivala 3.000 evra/migrantu za putovanje iz Kube u Španiju. Plaćanja su sprovodena preko španskih i stranih bankovnih računa, međunarodnih kompanija za transfer novca, aplikacija za plaćanje i kriptovaluta kako bi se otežalo praćenje tokova novca. Finansijske istrage su do sada identifikovale više od 2.200 transfera novca povezanih sa osumnjičenima sa sedištem u Španiji.

Istražitelji su utvrdili da su, pre podnošenja zahteva za azil, ilegalni migranti dobijali uputstva da prijave svoje pasoše kao izgubljene kako bi se uništili tragovi sa rute kojom su ušli u Evropu. Dobijanjem novih pasoša bez srpskih ulaznih pečata, mogli su lažno da tvrde da su nedavno stigli u Španiju tokom postupka za azil.

Autor: A.A.