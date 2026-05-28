Pucnjava u Prištini: Muškarac ubijen na ulici, policija traga za napadačem!

Jezivo ubistvo i pucnjava potresli su sam jug Srbije, kada je sinoć u Prištini za sada nepoznata osoba otvorila paljbu pri čemu je nastradala jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz tzv. kosovske policije, muškarac je ubijen u sredu uveče u Prištini nakon što je zadobio prostrelne rane iz vatrenog oružja.

Portparol policije za region Prištine, Enis Pljana, izjavio je da su odmah nakon prijave na lice mesta upućene policijske patrole, kao i ekipa hitne pomoći. Po dolasku na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca koji je pronađen sa povredama nanetim vatrenim oružjem.

- Oko 20.30 časova primili smo informaciju o pucnjavi u Ulici Sali Nivica u Prištini. Policijske jedinice i medicinski tim odmah su izašli na lice mesta, gde je medicinska ekipa konstatovala smrt jedne muške osobe - saopštio je Pljana.

Policija je nakon zločina obezbedila mesto pucnjave, dok su istražitelji započeli uviđaj kako bi prikupili dokaze i utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ubistva. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni identifikovan niti šta je bio motiv napada.

Istraga se sprovodi u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a policija radi na prikupljanju svih relevantnih informacija koje bi mogle da dovedu do rasvetljavanja slučaja.

Autor: A.A.