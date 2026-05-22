HAOS NA KONCERTU RIKIJA MARTIJA: Bačen suzavac usred Podgorice, policija traga za napadačem!

Proslava Dana nezavisnosti Crne Gore umalo se pretvorila u katastrofu kada je za sada nepoznata osoba bacila suzavac tokom koncerta svetske latino zvezde Rikija Martija na centralnom trgu u Podgorici, prenosi Tanjug pisanje podgoričkih medija.

Incident se dogodio sinoć oko 23 časa u neposrednoj blizini bine, što je izazvalo trenutnu paniku i stampedo među hiljadama okupljenih građana. Koncert je zbog ovog incidenta na kratko prekinut kako bi se situacija raščistila.

Hitna reakcija policije: Napadač će brzo biti lociran
Službenici crnogorske policije odmah su reagovali, obezbedili lice mesta i izuzeli dokaze kako bi što pre identifikovali i uhapsili odgovornu osobu.

"Aktiviran je ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ipak ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali teren i izuzeli deo suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", izjavio je Milan Delić, načelnik OKC-a.

Iako je napad bacio senku na svečanu atmosferu u glavnom gradu Crne Gore, koncert je nakon kraće pauze uspešno priveden kraju, a teže povređenih među publikom na sreću nije bilo.

