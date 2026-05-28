SRBIJA DOBIJA SLUŽBU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Formiranjem nove službe država će biti još jača u borbi protiv kriminala!

U okviru Uprave kriminalističke policije, nezvanično, formira se posebna Služba za borbu protiv korupcije! Nova Služba, prema rečima našeg izvora, nastaviće rad dosadašnjeg Odeljenja za borbu protiv korupcije!

Kako piše Kurir nezvanično, na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojene su izmene sistematizacije radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje predviđaju formiranje posebne „Službe za borbu protiv korupcije“ u okviru UKP.

Naš izvor otkriva da će novoformirana Služba nastaviti da se bavi borbom protiv finansijskog kriminala i korupcije što je do sada radilo Odeljenje za borbu protiv korupcije.

- Procena je da obim posla i postignuti rezultati u prethodnom periodu zahtevaju jačanje organizacione strukture i kadrovskih kapaciteta. Cilj formiranja nove Službe je još jači obračun države sa finansijskim kriminalom i korupcijom - objašnjava naš sagovornik.

Odeljenje za borbu protiv korupcije osnovano je 2018. godine, a u prethodnom periodu beležilo je odlične rezultate u radu na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala i korupcije. U vrhu ministarstva i Direkcije policije, kako saznajemo, postoji veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom jedinice.

- U narednom periodu očekuje se i formalno kadrovsko popunjavanje nove Službe, kao i proširenje nadležnosti u delu finansijske istrage i borbe protiv korupcije - dodaje izvor Kurira.

Iako iz MUP-a ovim povodom još uvek nije bilo zvaničnog saopštenja, naši sagovornici ističu da je cilj ovih promena dodatno jačanje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv korupcije i finansijskog kriminala.

Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP, čiji će rad nastaviti i pojačati nova Služba, podsetimo, zaslužno je za veliki broj hapšenja u borbi protiv korpcije.

Inače, država je u februaru prošle godine krenula u odlučnu borbu protiv ovog vida kriminala. Od početka velike akcije, uhapšeno je više stotina ljudi, među kojima je bilo biznismena, političara, predsednika opština i direktora privrednih društava. Među njima su, podsetimo, gradonačenica Niša Dragana Sotirovski, biznismeni Dragan Tikić i Aleksandar Papić, zatim Nemanja Stajić, nekadašnji sekretar sekretarijata za poslove legalizaciju objekata u gradskoj upravi Beograda, njegov brat Novak Stajić i brojni drugi.

