NASTAVAK BORBE PROTIV KORUPCIJE! Uhapšena jedna osoba, proneverio više od 4 miliona kao zastupnik udruženja građana u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. A. (1986) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je od 2021. do 2024. godine, u svojstvu zastupnika udruženja građana „Pokret mladih Novosađana Progres“ iz Futoga, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata u ukupnom iznosu od 4.250.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i AP Vojvodine. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

